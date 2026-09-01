Ростех разработал УФ-оптику для передачи данных без радиосвязи

Фото: «Швабе» Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех разработал оптику для беспроводной передачи данных в условиях сильных электромагнитных помех.
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