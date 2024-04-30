Суд постановил снять электронный браслет с наместника Киево-Печерской лавры

Суд в Киеве постановил снять электронный браслет с наместника Киево-Печерской лавры Павла. Об этом 30 апреля сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ)«Судья Печерского районного суда постановила снять электронный браслет с митрополита Павла (Лебедя)», — говорится в сообщении СПЖ, опубликованном в Telegram-канале.