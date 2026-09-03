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Происшествия

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Следователи полиции направили в суд уголовное дело о серии краж в Екатеринбурге и Челябинске с ущербом порядка 20 млн рублей

Следователями следственной части УМВД России по городу Екатеринбургу окончено расследование уголовного дела в отношении четверых граждан, обвиняемых в серии краж драгоценностей, денег и иного имущества из частных домов, а также офисов различных компаний.

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