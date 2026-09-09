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В тверской школе № 24 автоинспекторы провели урок дорожной безопасности

В тверской школе № 24 автоинспекторы провели урок дорожной безопасности

В Твери сотрудники Госавтоинспекции провели урок дорожной безопасности для учеников школы № 24. В рамках Месячника безопасности дорожного движения сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Твери посетили среднюю школу № 24.

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