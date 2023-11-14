Производитель электроники Foxconn увеличил чистую прибыль на 11%

РИАМО - 14 ноя. Чистая прибыль главного поставщика комплектующих для Apple — компании Hon Hai Precision Industry (известной как Foxconn) — выросла на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 43,1 млрд тайваньских долларов (1,33 млрд долларов).