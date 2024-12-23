Румынка Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье

Александр Рожков

Это прекрасный случай для России показать свою силу и решимость, после последних провалов в Сирии. После этой авантюры со стороны Молдавии, необходимо самым решительным образом ввести туда войска, для защиты граждан России, каковых в Приднестровье почитай что все... И пусть только попробует дернуться Европа...