Собянин: В новогодние праздники городские службы будут работать круглосуточно

Городские службы в новогодние каникулы будут работать круглосуточно Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что городские службы будут работать в круглосуточном режиме во время новогодних праздников.
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