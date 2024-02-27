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EMBO: псориатический артрит связан с повышенной выработкой особых форм кислорода

EMBO: псориатический артрит связан с повышенной выработкой особых форм кислорода

Ученые из Каролинского института в Швеции обнаружили, что редкий и опасный псориатический артрит (Arthritis mutilans) может быть связан с действием особого фермента, который производит разрушающие костную ткань кислородные радикалы.

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