EMBO: псориатический артрит связан с повышенной выработкой особых форм кислорода

Ученые из Каролинского института в Швеции обнаружили, что редкий и опасный псориатический артрит (Arthritis mutilans) может быть связан с действием особого фермента, который производит разрушающие костную ткань кислородные радикалы.
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