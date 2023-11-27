Путин учредил стипендию для аспирантов в научно-технической сфере

Президент России Владимир Путин поручил учредить стипендию в размере 75 тыс. рублей для аспирантов, проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития России.
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