Глава МД Ирана: До 35 стран просят о вступлении в БРИКС

От 30 до 35 стран просят о возможности присоединиться к БРИКС. Однако на саммите в Казани решено пока не увеличивать количество членов объединения, рассказал агентству IRNA министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
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