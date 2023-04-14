Смейся до слёз

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15 человек, которые не успокоились, пока не узнали, что за штука им попалась

15 человек, которые не успокоились, пока не узнали, что за штука им попалась

А вы удовлетворяете свое любопытство или позволяете себе ходить и мучиться в догадках? Или, чего хуже, просто забываете о том, что вас заинтересовало? В век интернета грех хотя бы не загуглить, что такое необычное попалось вам на глаза или в руки.

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