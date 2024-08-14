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Царьград

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В Ростовской области утром 14 августа сбит украинский беспилотник

В Ростовской области утром 14 августа сбит украинский беспилотник

Предварительно известно, что никто не пострадал.В западной части Ростовской области около 7:00 14 августа дежурные расчёты сил противовоздушной обороны обнаружили и сбили в небе украинский беспилотник.

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