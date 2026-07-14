В Архангельской области открыто более 3600 бюджетных мест в вузах

В Архангельской области продолжается приёмная кампания в высшие учебные заведения. Как сообщил губернатор Александр Цыбульский, подать документы можно как в очной форме, так и онлайн через портал «Госуслуги».
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