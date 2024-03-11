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Разумовский вестник

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Вице-мэр Ракова подвела итоги работы регионального сосудистого центра Института Склифосовского

Вице-мэр Ракова подвела итоги работы регионального сосудистого центра Института Склифосовского

Медики оказывает пациентам профессиональную помощь Как сообщила заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова, в Региональном сосудистом центре (РСЦ), который базируется на Научно-исследовательском институте скорой помощи им.

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