Вице-мэр Ракова подвела итоги работы регионального сосудистого центра Института Склифосовского

Медики оказывает пациентам профессиональную помощь Как сообщила заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова, в Региональном сосудистом центре (РСЦ), который базируется на Научно-исследовательском институте скорой помощи им.
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