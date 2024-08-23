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Врач Бекова: сальпингоофорит является реальной угрозой материнству

Врач Бекова: сальпингоофорит является реальной угрозой материнству

Многие женские заболевания, не вылеченные вовремя, не только вызывают постоянное неудобство, но и могут стать поводом для развития серьезных осложнений, вплоть до бесплодия или онкологии, предупредила в разговоре с "Газета.

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