Австрия не одобрит начало переговоров о членстве Украины в ЕС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна в текущих условиях не согласится на начало переговоров о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС), Киев не должен пользоваться привилегиями в сравнении с другими кандидатами на вступление.
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