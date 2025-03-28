"Общественный телеканал" Украины: "В Одессе слышны взрывы, в области полтора часа звучит сигнал воздушной тревоги"

Пятница проходит в Одесской области на фоне воздушной тревоги.Взрыв прогремел в ночь на пятницу в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает РИА Новости по информации украинского телеканала "Общественное".
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