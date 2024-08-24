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Живая Кубань

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Площадь пожара на свалке под Новороссийском удалось сократить до 700 квадратных метров

Площадь пожара на свалке под Новороссийском удалось сократить до 700 квадратных метров

Площадь пожара на свалке под Новороссийском удалось сократить до 700 квадратных метров Всю ночь и утро оперативные службы боролись с возгоранием на мусорном полигоне в районе горы Щелба под Новороссийском.

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