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Царьград

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Посол Бердыев: США хотят видеть Путина на саммите G20 в Майами

Посол Бердыев: США хотят видеть Путина на саммите G20 в Майами

Формат участия России в работе площадки пока не определён.Соединённые Штаты Америки, как сторона, принимающая саммит G20 в 2026 году, "хотела бы видеть" президента России Владимира Путина на встрече, которая состоится 14-15 декабря.

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