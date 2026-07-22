Посол Бердыев: США хотят видеть Путина на саммите G20 в Майами

Формат участия России в работе площадки пока не определён.Соединённые Штаты Америки, как сторона, принимающая саммит G20 в 2026 году, "хотела бы видеть" президента России Владимира Путина на встрече, которая состоится 14-15 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии