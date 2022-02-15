На Украине с Евровидением снова беда - из-за скандала с победительницей нацотбора страну могут дисквалифицировать

Организаторы украинского Национального отбора на Евровидение-2022 сообщили, что на фоне скандала вокруг победительницы Нацотбора Алины Паш, которую обвиняют в подделке справки о ее поездке в Крым, Украину могут дисквалифицировать на международном песенном конкурсе.