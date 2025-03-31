Внешняя политика США: бизнес-идеология открывает диалог с Россией

Эксперты обсуждают влияние бизнес-идеологии в политике США на российско-американские отношения. Игорь Макаров отмечает, что новая стратегия способствует расколу в атлантическом блоке и создаёт возможность для России быть услышанной.
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