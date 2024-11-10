FTX подает в суд на Скарамуччи

Криптобиржа FTX, находящаяся в процессе банкротства, подала серию исков, одним из ответчиков по которым стал бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи и его хедж-фонд SkyBridge Capital.
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