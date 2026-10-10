Человекоподобный робот за $100 000 ударил человека, разбил стекло и рухнул на пол во время прямого эфира

Всё происходило на глазах у зрителей трансляции. 8 октября колумбийский стример Westcol проводил в Медельине прямой эфир на платформе Kick, демонстрируя человекоподобного робота Unitree G1, которого он называл T800.
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