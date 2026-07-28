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Газета.ру

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Трамп заявил, что США и без Израиля известно о ядерных разработках Ирана

Трамп заявил, что США и без Израиля известно о ядерных разработках Ирана

У США есть полная информация о ядерных разработках Ирана, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не нужно публично объявлять о том, что он собирается что-либо рассказать по этой теме американской стороне.

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