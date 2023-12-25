Российский рынок акций открылся ростом - покупают бумаги застройщиков

Российский рынок открыл торги в понедельник, 25 декабря, ростом ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии растет на 0,17%, до 3 097,88 пункта, индекс РТС прибавляет на 0,54%, до 1063,3 пункта.