Трамп пообещал, что США обгонят по добыче нефти РФ и Саудовскую Аравию

REUTERS/Scott Morgan/File Photo Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах главы государства сделает так, чтобы Штаты добывали больше нефти, чем Россия и Саудовская Аравия вместе взятые.
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