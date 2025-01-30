Шольц заявил, что США освободили Германию от нацизма

Соединенные Штаты освободили Германию и помогли ей снова «снова стать демократией». Такое заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц, возмущаясь тем, что близкий соратник американского президента Илон Маск поддерживает правую партию «Альтернатива для Германии».