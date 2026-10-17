Для решения дизельного кризиса Трамп может применить ядерное оружие против Ирана Громко начав свой второй президентский срок с эпатажных заявлений, Дональд Трамп в итоге быстро загнал свою администрацию в настоящий «иранский капкан» на Ближнем Востоке накануне важнейших промежуточных выборов в Конгресс США, назначенных на 3 ноября 2026 года.