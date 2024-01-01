На Байкале появится крутой курорт со своим яхт-клубом

Первый этап строительства курорта планируют завершить к 2027 году. Одним из ключевых преимуществ курорта будет его расположение на берегу реки Ангары, что создаст уникальную атмосферу и позволит гостям наслаждаться прекрасными пейзажами.
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