Лето, лето, лето, ты какого цвета?!Как замечательно, что летом ребята проводят больше времени на свежем воздухе! А сколько интересных занятий каждый находит для себя!Педагогическими работниками организуются различные виды детской деятельности: воспитанники младшего и среднего возраста рисуют цветными мелками на дорожке.