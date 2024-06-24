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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Лето, лето, лето, ты какого цвета

Лето, лето, лето, ты какого цвета?!Как замечательно, что летом ребята проводят больше времени на свежем воздухе! А сколько интересных занятий каждый находит для себя!Педагогическими работниками организуются различные виды детской деятельности: воспитанники младшего и среднего возраста рисуют цветными мелками на дорожке.

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