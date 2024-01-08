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Конгрессмен Гетц призвал Остина отчитаться о его внезапной госпитализации

Конгрессмен Гетц призвал Остина отчитаться о его внезапной госпитализации

Конгрессмен Мэтт Гетц обратился к руководителю оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Ллойду Остину с призывом прибыть в сенат ради того, чтобы сообщить подробности относительно того, что он оказался на больничной койке.

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