Суперсервис «Переезд по программе реновации» присоединился к городской программе лояльности «Миллион призов»

Суперсервис «Переезд по программе реновации» интегрирован в программу лояльности «Миллион призов». Теперь участники программы могут получать городские баллы за использование цифровых услуг, таких как осмотр квартиры, оформление договора, а также за организацию переезда.
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