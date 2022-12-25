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Как превратить квартиру с «бабушкиным» ремонтом в современный интерьер за месяц: яркое преображение старой двушки в Тюмени

Как превратить квартиру с «бабушкиным» ремонтом в современный интерьер за месяц: яркое преображение старой двушки в Тюмени

До покупки этой двушки героиня нашей рубрики Ольга Уляева @olgabondhome сменила 4 квартиры за 6 лет, поэтому дизайн она продумала сразу, уже в процессе выбора и покупки квартиры.

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