На Louis Vuitton обрушилась критика в связи с неудачным промо, где пользователи разглядели флаг ДНР

Промо новой коллекции бренда Louis Vuitton подверглось критике со стороны западных пользователей. После публикации видео, на котором изображены три цвета, напоминающие флаг России и ДНР, а также буква «V», на модный дом обрушился шквал критики.
Промо новой коллекции бренда Louis Vuitton подверглось критике со стороны западных пользователей. После публикации видео, на котором изображены три цвета, напоминающие флаг России и ДНР, а также буква «V», на модный дом обрушился шквал критики.
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