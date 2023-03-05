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На Louis Vuitton обрушилась критика в связи с неудачным промо, где пользователи разглядели флаг ДНР

На Louis Vuitton обрушилась критика в связи с неудачным промо, где пользователи разглядели флаг ДНР

Промо новой коллекции бренда Louis Vuitton подверглось критике со стороны западных пользователей.  После публикации видео, на котором изображены три цвета, напоминающие флаг России и ДНР, а также буква «V», на модный дом обрушился шквал критики.

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