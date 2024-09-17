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Клинтон намекнула, что Трамп сам виноват в покушении, так как злит людей

Клинтон намекнула, что Трамп сам виноват в покушении, так как злит людей

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон осудила кандидата на пост главы государства Дональда Трампа за слова о том, что риторика президента Джо Байдена и Камалы Харрис привела к покушению на него, отметив, что республиканец сам "злит людей".

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