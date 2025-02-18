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Мода и Шоу-бизнес

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У звезды популярного телешоу обнаружили рак

У звезды популярного телешоу обнаружили рак

Звезда американской версии популярного телешоу «Холостяк» Кэти Терстон заявила, что больна раком. О диагнозе она сообщила в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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