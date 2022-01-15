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Пора выбрасывать елку. Точнее, наступило время ее утилизировать

Пора выбрасывать елку. Точнее, наступило время ее утилизировать

В обычный мусорный контейнер елку выбрасывать нельзя — не тот вид отходов. Как утилизировать елку правильно, кому поручить и сколько это стоит?В Московской области 15 января стартует ежегодная экологическая акция «Подари вторую жизнь своей елке!».

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