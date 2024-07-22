В телефоне стрелявшего в Трампа нашли фотографии Кейт Миддлтон

Томас Мэтью Крукс, стрелявший в Дональда Трампа, искал в интернете информацию о принцессе Уэльской Кейт Миддлтон и загрузил несколько ее фотографий перед тем, как отправиться на предвыборный митинг в Пенсильвании.
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