Против экс-депутата Ильи Пономарева* возбудили дела, в том числе о госизмене

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовные дела против экс-депутата Государственной думы РФ Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов).
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