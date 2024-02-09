Байден избежал уголовных обвинений за ненадлежащее хранение секретных бумаг

Американскому президенту Джо Байдену, который получил секретную информацию о войне США в Афганистане и других вопросах национальной безопасности, когда покидал пост вице-президента в 2017 году, не предъявят уголовных обвинений, сообщило 8 февраля агентство Reuters со ссылкой на доклад спецпрокурора Роберта Хёра.