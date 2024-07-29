Свой от и до: как собирают первый российский магистральный самолёт МС-21

25 июля 9,9K прочитали В рамках прошедшего в середине июля пресс-тура "Путешествие в науку. Иркутск" "Ридус" в составе группы федеральных и региональных СМИ посетил Иркутский авиационный завод (филиал ПАО "Яковлев") - одно из самых высокотехнологичных предприятий авиастроительной отрасли России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Главная эскортница СССР: Шаляпин разоблачил позорную стоимость Вайкуле
- Скинул ФАБ – и нет проблем. Белоусов дал тайный сигнал МВД: найден способ борьбы с мигрантами в России
- Потомок императора Николая I воюет за Россию на спецоперации: "Нельзя называть себя русским, но не присоединяться к общим усилиям и страданиям"
Свежие комментарии