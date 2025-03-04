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Склад с автомобилями 25 летней давности случайно нашел дворник

Склад с автомобилями 25 летней давности случайно нашел дворник

На протяжении 25 лет старый склад на окраине города оставался забытым всеми. Это здание, некогда принадлежавшее заводу, неоднократно меняло владельцев, переходя от одной компании к другой вместе с другим имуществом.

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