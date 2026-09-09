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В Алтайском крае отремонтировали дорогу к Лебединому озеру

В Алтайском крае отремонтировали дорогу к Лебединому озеру

В Алтайском крае завершен ремонт автодороги Советское – Урожайное – Шульгин Лог. Работы проходили на участке с 10 по 17 км в течение двух лет, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

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