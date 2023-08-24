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Овечкин и 2Drots посетят фестиваль урбан-культуры FONFEST КХЛ. Форвард «Вашингтона» пообщается с болельщиками и раздаст автографы

Фестиваль урбан-культуры пройдет в Москве 2 сентября. Хедлайнерами станут Кассета, группа «Лауд» и Антоха MC.

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