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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куминга о переходе в «Миннесоту»: «Я просто хотел попасть в команду с победной культурой»

Джонатан Куминга объяснил, почему решил продолжить карьеру в «Миннесоте». «Я просто хотел попасть в команду с победной культурой, и, думаю, среди всех вариантов это был один из лучших.

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