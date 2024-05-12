Водитель затонувшего автобуса раскаялся в том, что ехал с неисправными тормозами

В ходе рассмотрения вопроса о мере пресечения водителю автобуса, упавшего в воду с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге, был изучен протокол допроса водителя Рахматшоха Курбонова, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.