Водитель затонувшего автобуса раскаялся в том, что ехал с неисправными тормозами

В ходе рассмотрения вопроса о мере пресечения водителю автобуса, упавшего в воду с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге, был изучен протокол допроса водителя Рахматшоха Курбонова, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
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