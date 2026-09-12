«Умный помощник» в смартфоне просит установить APK: 7 признаков, что вместо ИИ вы впускаете в телефон вора паролей.

Еще недавно мошенники маскировали вредоносные программы под «антивирус», банковское приложение или полезную утилиту.
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