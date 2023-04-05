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“Русских выселим, мост разрушим”: Украинский чиновник обрисовал планы по Крыму

“Русских выселим, мост разрушим”: Украинский чиновник обрисовал планы по Крыму

Высокопоставленный украинский чиновник в обрисовал ряд шагов, которые правительство в Киеве предпримет после того, как страна восстановит контроль над Крымом, включая демонтаж стратегического моста, соединяющего Черноморский полуостров с Россией.

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