“Русских выселим, мост разрушим”: Украинский чиновник обрисовал планы по Крыму

Высокопоставленный украинский чиновник в обрисовал ряд шагов, которые правительство в Киеве предпримет после того, как страна восстановит контроль над Крымом, включая демонтаж стратегического моста, соединяющего Черноморский полуостров с Россией.
Высокопоставленный украинский чиновник в обрисовал ряд шагов, которые правительство в Киеве предпримет после того, как страна восстановит контроль над Крымом, включая демонтаж стратегического моста, соединяющего Черноморский полуостров с Россией.
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