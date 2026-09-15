📷❗️По данным Financial Times, иранская сторона инициировала запрос к России на поставку реактивных ударных БПЛА «Герань-4» и «Герань-5», рассматривая их как средство повышения эффективности дальних ударов по объектам Израиля и, в случае эскалации, по американской военной инфраструктуре в регионе.