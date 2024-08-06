Вальдемар выбрал флаг нашей страны с гербом и под гимн повесил его на своём придомовом участке. Немец объяснил, что "Россия" — это не просто страна, а символ здравомыслия в Европе.
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